黑芝麻月餅　加蓮蓉仲滑

近年中秋月餅的食材配搭，愈來愈新穎，中環一所名人中菜廳的主廚仇恩健師傅，就炮製出極搶眼的黑芝麻蛋黃月餅。仇師傅指不想浪費時間來煮芝麻蓉的話，亦可以在食材店或精品超市購買現成品。如果想黑芝麻香氣更濃，建議加點芝麻醬來拌勻。由於黑芝麻餡的質感較軟，故他亦加點蓮蓉混合，令其質地變得較為結實，入口亦更香更滑。今次教大家炮製的是迷你款式，故可只用半隻鹹蛋黃，放入焗爐烤約3分鐘後，建議取出焗盤，前後掉轉再放回繼續烤，這樣月餅的色澤會更均勻吸引，烤焗時，鹹蛋黃的油分滲入黑芝麻蓮蓉之中，添加油腴質感，吃起來更香滑。

材料（約30個）：

麵粉 1斤

梘水 3湯匙

糖漿 6両

花生油 4両

芝麻蓉 1斤

芝麻醬 5錢

鹹蛋黃 15個

蓮蓉 8両

蛋黃 適量

做法：

1.蓮蓉、芝麻蓉和芝麻醬拌勻，分30份，芝麻蓮蓉包好半個鹹蛋黃。

2.麵粉、梘水、糖漿、花生油搓成餅皮，分30份，包好芝麻蓮蓉餡。

3.麵糰倒模，以上火攝氏190度、下火攝氏175度焗7分鐘，拉出來掃蛋汁後再焗7分鐘便完成。