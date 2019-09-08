DJI Osmo Mobile 3摺疊雲台　穩定先決

用家對手機拍片的要求愈來愈高，手持雲台亦隨之變得普及。不過傳統三軸雲台既笨重又大支，便攜性經常為人詬病，幸好DJI Osmo Mobile 3雲台加入摺疊式設計，而且重量減至405g，電池續航力達15小時，帶出街拍片自然方便得多。

實測第一回合：拍片穩定

為了實測拍片穩定性，今次特別安排模特兒在公園跑步，小記手握雲台一邊跟跑一邊拍攝。Osmo Mobile 3支援追蹤主體功能，名叫「智能跟隨3.0」，使用時只需輕觸手機屏幕，便能鎖定目標自動追蹤拍攝。實測後發現能拍出穩定畫面，而且靈敏度高，就算模特兒加速狂奔都沒有跟甩。

實測第二回合：特異功能

為了吸引用家，新一代雲台都會植入特異功能，好像Osmo Mobile 3支援手勢控制，當用家自拍時對住鏡頭做出「V」字手勢或舉起手掌，手機App便會自動開始倒數拍攝。

實測第三回合：App剪輯

除了拍片之外，現時各大雲台的手機App都支援多媒體編輯功能，Osmo Mobile 3的《DJI Mimo》App相當易用，點選「My Story Mode」便能將影片進行剪輯合併，還可揀選不同濾鏡，自動配上各種音樂風格，完成後一按傳送鍵，即可將影片分享至社交平台。