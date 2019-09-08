本日日本：橫濱10月　幻光深海展

深海世界，只有冰冷和灰暗嗎？不用潛水去看了，只用10月去橫濱，便可看到不一樣的「深海」。從10月11日起，在橫濱即將有「OCEAN BY NAKED 光之深海展」開幕， 它以最新數碼光影投射技術，呈現出6,500米深海底的不可思議世界！展覽由人氣光雕秀團隊NAKED操刀，視覺效果以氣勢磅礡見稱，展覽共分8大舞台，每個舞台內容都環環相扣，當中亮點包括有深海隧道、6,500米下海底漫步等，起承傳合場景具故事性。是次展覽地點「ASOBUILD」複合式商業設施，在今年3月才新開幕，除有不少橫濱食店駐場，還會定期舉辦藝術展覽的空間，往後去橫濱可多逛逛這個新景點了。

OCEAN BY NAKED 光之深海展

日期：2019年10月11日-至2020年1月27日（2019年12月31日-2020年1月2日休）

地點：橫濱車站共構的「ASOBUILD 2F」（神奈川縣横濱市西區高島 2-14-9）

開放時間：10:00am-9:00pm

門票：平日-早場1,700日圓（約HK$126）/ 晚場1,500日圓（約HK$111）、周末及假日2,000日圓（約HK$148）