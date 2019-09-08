好好守護人體運動的下身支架──膝關節！

膝關節在人類的站、走、跑、跳動作中，扮演了非常關鍵的角色。因此，我們要好好守護它。（互聯網）

近年不少市民喜愛跑步，引起大眾深思「跑得多會傷膝？」另外，很多運動都有機會令膝關節受傷，衝擊力大、帶撞擊性及需跑跳的運動對膝關節的損害更大，如籃球、足球、羽毛球，這些運動多跳躍動作，對膝關節靈活度需求大，運動途中容易令膝關節受傷。膝關節在人類的站、走、跑、跳動作中，扮演了非常關鍵的角色。因此，我們要好好守護它。

做運動雖對身體有益，可是若運動方法不恰當，對膝關節卻是有害無益。臨床上許多骨科問題都是由運動創傷引致的，當中可歸納為三大成因：

1. 姿勢錯誤

2. 運動方法不對

3. 熱身不夠

【十字韌帶及半月板易有運動創傷】

膝關節主要由大腿骨、小腿骨及菠蘿蓋組成，骨與骨之間有內外側的副韌帶及十字韌帶，用以固定膝頭；膝頭兩端亦有半月板，用以吸震及減壓；配合大腿的前肌肉及後肌肉，就可令膝頭有力地活動。膝關節中，最易出現運動創傷的有十字韌帶及半月板。情況如下：

• 運動時撞擊力大或扭動力大，有機會令前十字韌帶斷裂或撕裂，半月板也會在扭動中扯爛。

• 跑步姿態不恰當除了傷膝外，也可導致「下脛束摩擦症候群」（IT Band syndrome）。患者的外側膝韌帶與骨磨損，令膝關節受損發炎，導致疼痛。

【做好熱身及運動適可而止】

若我們出現膝關節損傷，如屬輕微或剛受傷，一般可進行急性治療，如休息、加壓、抬高患肢及冰敷。如果情況輕微，例如股四頭肌、內外側副韌帶輕度撕裂，我們均可借助休息、藥物、消炎、骨膜藥或物理治療，加速康復過程。若發現膝關節受傷嚴重，如半月板已斷裂、韌帶撕裂等，或需接受手術修補。

運動雖樂趣多，但為守護膝關節的健康，記得做好熱身，有需要時找教練指導動作，以及不進行過量運動。

骨科專科醫生陳禮樂