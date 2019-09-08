Porsche Taycan　純電跑車發表

終於、終於、終於，Porsche旗下首款純電動跑車 Taycan全球發表，首批推出的為Taycan Turbo S和Taycan Turbo，其他Taycan 標準型號將在年內推出，Taycan Cross Turismo 亦會於明年年底面世。

具備四輪驅動的Taycan旗艦Turbo S及Turbo型號，搭載兩具分別置於前及後軸的電動馬達及總容量高達93.4 kWh的800V電池及搭配雙速波箱，配合Launch Control功能，擁有分別達560kW（761ps）及500 kW（680ps）的超增壓動力，0-100km/h加速則分別為2.8秒及3.2秒，極速均為260km/h。至於續航距離，Turbo S版為412km（WLTP），Turbo版為450km（WLTP）。

Taycan既是Porsche旗下首款純電動車型，亦是首款利用800V電壓系統的純電動四門房跑，與一般電動車所用的400V電壓系統截然不同，其高功率充電網絡提供的270kW最大充電功率直流電，只需5分鐘便可為電池補充100km續航距離的電量，充電至8成只需22.5分鐘。