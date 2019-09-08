德國科布倫茲　名字原來有段古

位於萊茵蘭普法茲邦的科布倫茲（Koblenz），科布倫茲源於拉丁語Confluentes，意思為匯流，地理上該處是萊茵河和莫澤河的交匯處，其匯流之處稱為德意志之角（Deutsches Eck），為當地必遊名勝。不少人亦會到當地的沿河觀光，其中與賓根（Bingen）之間的65公里河道萊茵峽谷，於2002年便被列入聯合國世界文化遺產。與萊茵河畔呂德斯海姆（Rüdesheim am Rhein）一樣，科布倫茲的河岸兩旁擁有不少酒莊，但卻是個更具規模的城市，作一、兩天停留是不錯的選擇。

初到貴境，要怎樣入手暢遊科布倫茲好呢？市中心的Tourist Information Koblenz Forum Confluentes會幫到大家。它位於玻璃外牆兼三角柱形的社區綜合大樓The Forum Confluentes內，除了遊客中心，還有圖書館和當地歷史博物館。遊客中心內有個超大電子屏幕，以不同時代的地圖，為大家介紹當地變遷。為加深大家的了解，除可索取景點資訊外，還可代報名河船1天團和酒莊團，後者中以Weingut Göhlen和Weingut Schwaab為旅客中心推介，每人收費僅€14（約HK$122）起，十分划算！

Tourist Information Koblenz Forum Confluentes

地址：Forum, Zentralpl.1, 56068 Koblenz