「膽」正價平　Music Tube

科技不斷進步，連「膽機」也愈趨便宜。日廠Nakamichi最近便帶來只賣2千多元的迷你膽機Music Tube，將真空管及電子晶片混合使用，前者高頻率響應達50Hz-25KHz，具有豐富的偶次諧波，處理人聲時溫暖柔順，別具穿透力；後者則主要處理低音部分，在低音增強器技術加持下，立體環繞效果出眾，無論是聽歌或連接大屏幕打機，都有置身現場的震撼感覺。

Music Tube用上純白長形機身，尺寸只有349×180×190mm，不佔空間，輕易便能融入家居；而且2個真空管在啟動後會亮起淡淡黃色，甚有復古味。體積雖小，但亦設有2枚22mm超高音、2枚52mm中音及1枚88mm超低音單元，三路分音在同Size中並不多見，輸出功率更達到40W，聽歌夠聲夠力。

音響具備NFC功能，手機輕碰一下就能連線，接駁上慳番唔少工夫。另外，除兼容藍牙4.2，機背又有3.5mm AUX有線輸入、PC-USB等多組插頭，並支援MM唱頭的黑膠碟唱機，可將黑膠碟的音質原汁原味還原過來，儲落一堆黑膠碟不妨慢慢細聽。特別一提，香港蝸居聽歌難免嘈親人，所以它特設耳擴，插入耳機也能欣賞到美妙樂韻，相當體貼。