【決性11點】你是哪種咖啡伴侶？

咖啡是不少人喜愛的飲品，只需加入不同分量的鮮奶、奶泡、水或糖漿，即可變化出不同的飲品，你覺得以下哪種咖啡，最能代表你的個性呢？

A.Mocha

B.Latte

C.Cappuccino

D.Espresso

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答案分析

A.甜美迷人

香甜的朱古力和甘醇的咖啡兩者一剛一柔，配合出一個甜美迷人的你。你的魅力難以令人抗拒，爽朗的性格是你最吸引人的地方，當伴侶不開心時，你會努力開解他，逗他笑，希望讓他暫時忘記煩惱。

B.溫柔知性

鮮奶咖啡以兩份鮮奶混合一份濃縮咖啡調成，奶味較重，口感幼滑，恍如一位溫柔的知性美女。你較善於聆聽，會留心聽伴侶吐苦水再表示理解和安慰他，你認為一個溫柔的擁抱更勝過千言萬語。

C.浪漫誘惑

泡沫咖啡給人浪漫的感覺，而它最吸引人的地方正正是面層的奶泡，喝下去時往往都會不小心留下一點點奶泡在嘴邊，這對男性來說是一種誘惑，怕醜的想用手幫你擦嘴，進取的想用嘴幫你親乾淨。

D.獨立堅強

單飲的Espresso沒有奶，可以品嘗出咖啡最純粹的甘醇味道。你是一個不愛做作的人，在愛情裏只想呈現出最真實的自己，簡單直接，而且你個性獨立，又捱得苦，是個能為伴侶撐起半邊天的女人。