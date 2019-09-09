【兒樂事】小朋友開始學習應選擇哪類課程？

坊間課程衆多，父母都會難以選擇。「如果小朋友開始學習，應該先選擇哪一種課程呢？」這也是我們最常回答家長的其中一個問題。

【自細建立成功感】

孩子從小最重要是建立自信心及表達能力，家長們都希望孩子擁有自信心、自我肯定、勇於多方面嘗試、樂於探索、多角度思考、創意思維、建立良好人際關係等，這些同樣也是大部分名校取錄學生的一些標準。

【從模仿中學習】

孩子自小喜歡聽故事，很容易便代入故事人物，家長可透過故事情節內容，鼓勵孩子模仿學習，透過表情及肢體動作演繹故事人物及情節，發揮他們的想像力及創意思維。周末假期也可多帶孩子到郊外、農莊或動物公園參觀，除了增加生活經驗及吸取知識，也可鼓勵孩子放膽模仿人或物的生趣形態及動作。這類學習體驗沒有對與錯之分，也沒有規範，孩子很容易建立成功感，自然勇敢地敢於表現。

【從課程中磨練】

有些可訓練幼兒學習表達能力及建立自信的課程，也是不錯之選。曾經有一位怕羞小男孩，初次在幼兒英語評核考試LCM Early Learning考試中，演繹以「獅子」為題材的默劇，再加上以英語與英國考官溝通，第一次成績一般，但最重要是他能從中吸取經驗。之後再挑戰更高級別，最終獲取卓越成績，還跟我們說：「跟外國人溝通都唔係好驚。」

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方慧明（Yvon Fong）

日朗坊教育中心創辦人及總監