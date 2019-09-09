東沖有料到：日式Cafe遇上幪面超人……

這間位於泰國的Cafe兼餐廳，由外到內都有讓人置身日本的錯覺。（胡慧沖提供）

認識我的朋友都知道，我是個不折不扣的特攝迷，每逢去日本都會大量搜刮相關的商品，所以難免對這間泰國Cafe兼餐廳另眼相看。話說此店的店主是個收藏家，專門收藏日本玩具等物件，後來開Cafe時便將部分收藏展出，讓一眾哈日粉絲喜出望外。

他所收藏的物品種類相當廣泛，於樓高兩層的店內，可看到甚多日本日常生活中碰到的物件，例如裝玻璃樽裝汽水的膠箱，並有大量招牌。不過最教我眼前一亮的，是樓下有不少《幪面超人》及《鹹蛋超人》的懷舊宣傳海報，而樓上則分別擺放了幪面超人及鐵人28的大型Figure，還有大量昔日的玩具及電子遊戲機，更有Reproduction的海報及布Banner售賣，童年回憶當堂返晒嚟。

至於食物方面，這裏的定價相當親民，沒有食品的售價超過200泰銖，你可以吃到漢堡包、熱狗、意粉、牛肉飯及豬肉飯等等，選擇算是豐富。不過今時今日食物還是次要，最重要是能呃Like打卡，這裏隨處坐下，都洋溢着日式風情，要影靚相無難度。

想到訪的話，只要乘搭機場快線到Hua Mak站落車，再轉乘的士（車費約50泰銖）便可到達。雖然是較偏遠的位置，但若你是動漫粉絲或鍾情日式風情的，這裏絕對會是你杯茶。

胡慧沖