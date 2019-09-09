Audi SQ2　小巧型辣

Audi推出SQ2，由外形到性能都較Q2提升，筆者應廠方邀請到慕尼黑試車，最搶眼的鮮黃色車身，換上了黑色家族式八角形鬼面罩，下方配上三區黑色蜂巢式入風口，頭唇加配了橫向飾條點綴。動感線條車頂連接大尾C柱，前後車門下方貼上了quattro拉花，多幅式19吋輪圈亦令跑味大增。車尾是充滿Q2特色的設計，較其他Q系細小的尾燈組。車廂同樣「加料」，後排三座位配上灰色皮革，再配以中間紅色格仔配襯，與動感跑格更配合。前排灰與紅配襯的S Line座椅，置身座椅可感受到包裹力頗佳，在高速行駛時可確保最佳坐姿。中控台則有格仔紋飾板，加上車廂可調校顏色的氣氛燈後，而波棍台加配S字樣及配上紅色縫線，更感美觀。作為高性能型號，儀錶板當然是12.3吋全數碼化的Audi Vitural Cockpit，因此無論觀感及舒適度也提升不少。SUV的實用性相當重要，SQ2擁有標準容量355公升的尾箱，摺合後座更可騰出至1,000公升的空間，非常實用。

SQ2搭載的2公升TFSI引擎，最大馬力達到300hp，而峰值扭力亦達400Nm，並可在低轉數時全數釋出，令起步表現爽快直接，走在無限速公路，採用動態（Dynamic）模式，引擎及油門反應變得敏銳，加速力更強勁，其中七前速S tronic自動波箱亦功不可沒。與Q2比較，SQ2的高度下調了20mm，重心亦大大降低，在公路大彎位飛車時，傾側度十分低，更有信心去到盡。離開公路走進鄉郊路，彎多路窄時亦見出色，走過起伏不平的碎石路，quattro四輪驅動系統發揮作用，行車十分穩定。綜合而言，SQ2走高性能路線，不僅性能表現強悍，就連車廂實用性也照顧周到，市場上要找同級的選擇不多，若輸港時提供更多自選項目，例如更多車色、跑化套件等，皆可以令受歡迎程度增加，據廠方稱，SQ2年底抵港，現在已接受訂購。

規格表

車型：五座揭背SUV

引擎：直四TFSI

容積：1,984c.c.

最大馬力：300hp/5,300~6,500rpm

最大扭力：400Nm/2,000~5,200rpm

驅動：前置引擎、quattro

傳動：七前速S tronic波箱

車身體積：4,210×1,802×1,524mm（長×闊×高）

0~100km/h：4.8秒

極速：250km/h