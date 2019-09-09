三界五行：一首扇詩　訴盡哀怨

美艷的佟麗婭在2008年的內地劇《母儀天下》，演活了趙飛燕的角色。（互聯網）

秋天，除了憂國憂民，擔心自己年紀漸大、健康漸壞、入息漸差、親友漸少之外，也傷痛所愛的人變心。

俗語說，「過後媒人秋後扇」，媒人收了媒人利是，功成身退，作為道具的扇就被遺棄。其實用「秋後扇」形容感情失落，已有二千多年歷史。

漢成帝選了忠臣班況的女兒入宮，班況是漢武帝的大將軍，抗擊匈奴立下大功，班況女兒起初出任漢成帝的女文官，相當於隨身秘書，由於有才有貌有德，漢成帝賜封「婕妤」，成為寵妃，漢成帝特製一輛大輦車，欲與班婕妤出雙入對，但班婕妤婉拒，她說，回顧歷史，夏、商、周三代的末帝，都因為與后妃同車而亡國。成帝聽取意見，對班婕妤更加寵愛，但不久，能歌善舞的趙飛燕入宮，這位趙飛燕是自古以來最秀身的美人，「燕瘦環肥」就是形容趙飛燕清秀美和楊貴妃豐滿美。成帝移情別戀，許皇后與班婕妤被冷落，許皇后設神壇，早晚燒香，祝福成帝長命百歲，詛咒趙飛燕早死。趙飛燕告枕頭狀，成帝逐許皇后居眧台宮。班婕妤聽到風聲趙飛燕想趁機陷害她，於是自動請求去服侍年邁的王太后。王太后是班女的「媒人」，曾極力向成帝推薦，希望這個有才有德的好女子管教這個花心仔，沒想到班婕妤有此遭遇，於是收留她，讓她過安樂清閒日子。

班婕妤在太后疼愛下，把精神放在文學創作，其中一首以秋扇比喻自己的詩傳頌至今。（明續）

方向宇