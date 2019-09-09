中秋好去處：中/日式市集 陪你過節

中秋節在即，不知道大家有甚麼節目呢？其實除了賞月和玩燈籠等傳統活動外，還可以逛市集呢！以下兩個不同風格的中秋市集，你最喜歡哪一個？

【日式秋祭有特色】

日本人都會賞月，D2 Place和麥田捕手假日市集將舉行日式中秋祭典，期間會有手作創意市集、天台巨型月亮庭園攝影區、水燈許願池、和服體驗以及多個祭典活動，加上「中秋離奇之謎」有獎遊戲，自問喜歡日本文化的話，就一定不要錯過！

「D2 Place日本秋祭2019 無間斷吃喝玩樂玩轉中秋」

日期：即日至9月15日

時間：1:00pm–9:00pm

地點：D2 Place一期

【中式傳統好氣氛】

如果還是喜歡中式傳統的話，不妨參與饒宗頤文化館《潮蒲饒館》與市集組織《LIFE MART》舉辦的「粵光寶盒」中秋市集嘉年華，一連三日豐富的主題節目，包括手作市集、特輯展覽、工藝及親子工作坊、開放日活動、巨型月兔及月亮裝置、尋兔迷踪有獎遊戲、遊戲區等，在月光下打開珍藏於心中的記憶寶盒，共同編寫並放進一段全新的溫暖故事。

「粵光寶盒」中秋市集嘉年華暨饒宗頤文化館開放日

日期及時間：9月13日 2:00pm–9:00pm

9月14日–15日 1:00pm–8:00pm

地點：饒宗頤文化館