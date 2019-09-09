Tiffany Blue Book 2019　奢華寶盒

以大自然為主題的高級珠寶很常見，通常都是直接將珠寶首飾設計成花卉或動物造型。但可有想過更進一步，將這類珠寶化身為一枚奢華標本，收藏於華麗的寶盒中？Tiffany & Co.的著名Blue Book高級珠寶系列，今年破格地將珠寶設計糅合藝術及科學元素，創製出嶄新的高級珠寶系列Tiffany Jewel Box。

Tiffany Jewel Box以11枚大自然主題胸針作主打，每枚胸針均收藏於專屬的訂製盒子裏，而每款寶盒的設計各具特色。胸針分為6大主題，最特別是一款「Flight飛翔」主題的藍寶石蝴蝶胸針，胸針藏於玻璃瓶內，並停降於18K黃金樹枝上。玻璃瓶由品牌傳奇的銀器工作室製作，並榮獲「T & CO MAKERS」印記。另一款屬「框架Frame」主題的鑽石蜻蜓胸針，則收藏於品牌著名的純銀信封造型盒子內，設計別具心思。

每個主題系列除有胸針外，亦包括多款名貴頸鏈、戒指及耳環。品牌一向以彩色寶石聞名，不少頸鏈及戒指都鑲嵌分量十足的主石。全系列最奢華之作包括一條粉紅藍寶石頸鏈，鑲嵌一顆超過14卡重、未經處理的斯里蘭卡Padparadscha粉紅藍寶石，色彩鮮艷罕有，據聞價值高達千多萬元。另一款藍寶石頸鏈，則鑲嵌一顆重達51卡、未經處理的橢圓形斯里蘭卡藍寶石，亦是系列中身價過千萬元的頂級傑作。除寶石夠分量外，曾佩戴此系列的名人亦分量十足；系列中的一條黃金鑽石蝴蝶頸鏈，曾被Lady Gaga於Met Gala晚宴中率先佩戴，令此佳品更添傳奇色彩。