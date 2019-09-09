生活夜校：中秋應節　靚攝明月有秘訣

中秋節又就快到了，相信不少人已經買定月餅、燈籠準備應節，如想襯中秋賞月之際，可以影低又亮又圓的中秋月色的話，除了一部靚相機及長砲外，一些攝影秘訣都不可缺少，所以小記就邀請了天文攝影專家Schindler來傳授影月貼士，Schindler不單是香港天文學會委員，更是天文攝影專家，只要跟足他的貼士去做，就算是攝影初哥都可影出又大又圓的明月。

天文攝影達人Schindler表示:「一般人影月亮最常犯的錯誤是曝光過度，俗稱爆晒細節欠奉，特寫影月亮的話快門要1/400s以上，400mm鏡頭的話，光圈大多是5.6，那麼因應天色將感光度調至ISO 100~400就最適合，順利的話可以影到月海、隕石坑等月面細節，而且月亮本身夠明亮，用自動對焦已能準確合焦。此外，中環碼頭旁的天橋、石澳近大頭洲、筆架山，及西貢大坳門一帶都是影月勝地，為方便了解攝影當晚月光出現的時間，可以先用手機App《Star Walk 2》來查閱就萬無一失了。