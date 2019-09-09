【深夜字聊】冇樓？乜都冇得搞！

買樓係唔少香港人最核心難題，只係當買樓同上床掛鈎，又點算好呢？有男網民稱佢一直以嚟都好遷就女友，兩人亦相處融洽，點知卻因為買樓同行房嘅問題而冷戰。佢話：「雖然我唔覺得女友脾氣大，但我班Friend個個都唔鍾意佢，覺得佢好情緒化，而經過呢件事之後，我終於有同感。早兩個星期前佢突然同我講：『從今日起我唔會同你上床，直到有錢買屋結婚為止。』我聽到呆咗，因為之前我哋一直有共識遲啲搬出嚟同居，點解佢無啦啦又會咁提出呢？我冇同佢嘈，而佢亦如常同我約會，有晚佢行行吓街突然話想爆房，我梗係話好啦！點知事後佢問我夠錢買樓未，冇錢就問屋企人借，我呆住問佢：『唔係話一齊儲錢買樓咩？』佢即時發老脾鬧我冇錢又同佢爆房，跟住就走咗去，已經兩日喇，佢都冇覆過我電話。」

網友神回應：

Morgan：你女友唔係情緒化，而係根本睇唔起你同你班朋友，覺得佢哋個個都係「魯蛇」。冇錢又冇樓，點可以做佢嘅朋友，係你咁遲先至睇清楚佢嘅本性。

Johnson：我好認同佢睇唔起你同班Friend嘅講法。我個Ex都係個咁嘅人，只係問題在於佢一直以嚟都冇同我做，又話酒店房唔乾淨又乜又物，點都要我買咗層樓先，結果咪飛咗佢囉。

Kitty：女人都係想要安全感啫，其實對你女友嚟講，樓唔係個重點，重點係你有冇計劃，當中包括埋你會唔會同佢結婚。你剩係識得同佢啪啪啪，又冇長遠計劃，畀着我都發老脾。

雯雯：你真係唔明女人嘅諗法，又或者你一直以嚟都冇為意佢女友諗乜嘢，可能佢喺好耐之前就已經想同你有一個屬於自己嘅家，見你唔嗲唔吊咪即係浪費時間，唔嬲就奇。