香港估估吓：邊個公園賞月觀星好呢？

一個由香港太空館管理，具備觀星設施的公園，實在是中秋節賞月的好地方，你知道是哪個公園嗎？（設計圖片〉

老土都要講：一年容易又中秋！中秋節最無價的節目，當然是賞月，可是處身

五光十色的鬧市，「抬頭望星空一片靜」誠屬神話，介紹大家去位於西貢萬宜水庫西壩創興水上活動中心的天文公園，一個由香港太空館管理，具備觀星設施的公園。

天文公園面積約為1,200平方米，劃分了天文研習區、肉眼觀測區和望遠鏡觀測區共三個區域，其中天文研習區放置了八件中國古代天文儀器複製品，正是細個讀書讀過的明代渾儀(1:1原大)、星晷、月晷、仰儀、圭表、赤道式日晷、地平日晷及正方案等，雖說是複製品，但圖文並茂說明出處、用途和使用方法，的確有圖有字有真相，其中特別推介渾儀，其外形有四條龍圍繞中間的六合儀，幾可亂真；而人體日晷可讓遊人以自己的影子找出時間，只要將雙腳站在適當的月份，透過太陽照射，便可根據影子的位置而得出當時的大概時間，神奇呢！

既然天文公園方便賞月，當然也適合觀星，公園的肉眼觀測區設有多張經特別設計的斜背觀星專用椅，遊人可躺坐欣賞繁星，而望遠鏡觀測區內，設置了四台經特別設計，可從任何方向輕易觀測天空的20 X 80的雙筒望遠鏡，方便夜間使用來觀測天體。該區同時安裝了10個望遠鏡柱墩，天文愛好者只需把自備的望遠鏡安裝在柱墩上，便可觀測天體，而無須再攜帶沉重的三腳架。好啦，萬事俱備，你打約哪位和你一起去天文公園賞月觀星呢？

交通：九巴94、96R、城巴698R

專線小巴路線7號和9號，於西貢北潭涌落車，再乘的士約15分鐘抵達

查詢： 2721 0226 (香港太空館 )