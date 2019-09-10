手作食器在日本人心目中早已是生活文化的一部分，當地的陶藝家風格各異，由傳統到時尚創作，令人目不暇給。由即日至9月29日於中環PMQ「ARTS ＆CRAFTS STUDIO」舉行的「益子燒 Mashiko Pottery Japan」展覽，展出共300多件、10位來自日本櫪木縣益子地區陶藝家的作品。

益子和東京距離不遠，是日本現時最熱門陶藝產地。自江戸時代後期開始，陶藝家大塚敬三郎在茨城縣笠間學習陶藝後，於櫪木縣益子町設立陶藝工房。自此，益子町開始生產陶碗、水瓶、茶壺等日常使用的陶器。益子町具有豐富的優質黏土而且離東京近，因此成為日本著名的陶器產地。1924年，陶藝家濱田庄司與對於「使用之美」及「日常用品的美感」有着深刻體悟的柳宗悦一起推動「民藝運動」，也影響了住在益子町的陶工們，他們漸漸開始把陶器視為「藝術作品」，益子在濱田庄司的帶領下，成為了文化小城。

現時益子除本地藝術家外，更吸引從日本各地進駐的新進陶藝家，有400多位從事陶藝工作的藝術家居住。毎年春季和秋季，益子町會舉辦「益子町陶器市集」，多達60萬人次參觀。今次難得在香港舉行展覽，展出作品共300多件，希望透過10位創作者不同的理念和使用技法，讓香港觀眾可以一次過欣賞到這獨有文化的魅力。