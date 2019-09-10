旅遊考考你：直布羅陀　比賽時播咩歌？

大家都知道，直布羅陀係英國屬地，不過佢哋出席國際比賽嘅時候，唔係叫英國直布羅陀，亦唔係播英國國歌架喎！

因為現時好多國際比賽，都是以地域，而不是國家區分，如足球或英聯邦運動會，英倫三島會大方地分拆成英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭外，直布羅陀亦以獨立身份參加，所以他們會用《God Save The Queen》作為官方的頌歌外，於1994年亦首次採用Peter Emberley創作的《Gibraltar Anthem》（中譯《直布羅陀之歌》），於與英國本土作為區別時使用。現在每逢9月10日，直布羅陀各個角落都會響起這首頌歌，以慶祝1967年直布羅陀的第一次自治公投，原來西班牙一直聲稱擁有直布羅陀的主權，不斷對直布羅陀施壓，直到1967年9月10日，直布羅陀歷史性地舉行公投，結果44票同意主權移交西班牙，12,138票選擇繼續留作為英國屬地，自此9月10日便成為Gibraltar National Day。