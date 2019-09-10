果粉聚焦：今晚深夜發布！　新iPhone傳聞大盤點

Apple年度發布會鐵定於美國時間9月10日早上10時（香港時間9月11日凌晨1時）於加州庫比提諾Apple Park內的Steve Jobs Theater舉行。東網記者已去到當地，準備今晚深夜起為大家報道第一手實況及試玩後感，果粉們記得密切留意東網生活了！市場預計新一代iPhone屆時將會亮相，但究竟新機有咩賣點，以下綜合各方傳聞，話過你知！

傳聞一：3個屏幕尺寸

從早前網絡流出一張的規格圖所見，新iPhone設有iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max三個型號，屏幕依次為6.1吋LCD、5.8吋OLED及6.5吋OLED，解像度分別是1,792×828、2,436×1,125及2,688×1,242，數字跟目前iPhone XR、Xs與Xs Max完全相同，而且也是「M字額」設計，在全屏盛行的今天，規格若屬實難免叫人失望。另外，3D Touch功能將完全除消掉。

可信度：***** （5*為最可信）

傳聞二：正方鏡頭模組

正方形鏡頭模組是新iPhone最受抨擊之處，綜合各方碟照、機殼圖片及網絡商廣告，新機幾可肯定用上這個設計。惟iPhone設計備受爭議並非新鮮事，當年iPhone 4就被笑像墓碑，但最後咪一樣大賣！所以比起外形，果粉最關心質素，據知iPhone 11將內置1,200萬像素雙鏡頭，兩部「Pro」機則內置３鏡頭，當中包括標準廣角鏡、長焦距鏡頭及用作3D感測的ToF鏡頭，三者以三角形方式排列，有別於市場上智能手機的主流設計。

可信度：*****

傳聞三：5色機身

一如過往，Apple邀請函總會透露新機一點端倪，今次是一個呈半透明狀的Apple Logo，並依序呈現出綠、藍、黃、紅、紫５色，不禁令人懷疑取代iPhone XR的iPhone 11，將提供以上5種顏色。至於兩部Pro機則除了標準黑、白、金色外，還很大機會新增一隻「墨綠色」，更會使用磨砂材質的玻璃打造，叫人期待！

可信度：***

傳聞四. 由128GB起跳

iPhone沒有記憶卡槽，容量不足一直為人詬病。據知Apple從善如流，兩部Pro機會把64GB取消，改為由128GB起跳，並提供256GB及512GB版本。至於iPhone 11則擁有64/256/512GB容量選擇，當中64GB明顯是為了降低入場門檻而設。

可信度：****

傳聞五. 升級用A13晶片

Apple的A系處理器一向性能優異，預計iPhone 11會全線升級採用A13晶片。由台積電代工生產的A13，雖然跟A12X一樣是7nm製程，但受惠於技術改進，所以性能有一定提升。早前《Macworld》便預測，新晶片的GeekBench的測試可獲單核心5,200分、多核心16,000分的優異成績。另外預料A13也會優化GPU、AR及VR的性能，大家不妨拭目以待。

可信度：*****

傳聞六. 支援Pencil

Apple Pencil在iPad上取得成功，早於去年便傳出iPhone Xs將予以支援。來到今代，相關消息傳得更熱，有指iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max將支援Pencil，而且是一枝全新設計的迷你版本，相關機殼也會預留空間擺放。然而，當年Steve Jobs曾說過手機配筆是很蠢的設計，若iPhone對應Pencil，又會否違背了教主的理念呢？

可信度：***

傳聞七. 逆向無線充電

iPhone 11擁有更大容量的電池，iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max分別增加至 3,000mAh、3,200mAh及3,500mAh，較上代依次增加了2%、20%及10%。介面則傳出兩個版本，很大機會沿用Lightning介面，也有指將改用Type-C，並隨機附有Lightning轉插。另外，近年很多旗艦手機也支援逆向無線充電，新iPhone終於追上潮流，可替Apple Watch或AirPods充電，而且Apple Logo將會置中，方便充電「對位」之用。

可信度：***

傳聞八. US$749起

至於大家最關心的價錢，預測iPhone 11、Phone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max分別賣US$749起、US$999起及US$1,099起，跟今代相同，也與Apple不打算加價的傳聞不謀而合，果粉們又覺得定價合理嗎？

可信度：***