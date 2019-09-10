ETVOS散發秋冬知性美

踏入9月，秋意漸濃，各大化妝品牌亦紛紛換季，推出新妝物。日本天然礦物彩妝品牌ETVOS亦帶來全新的「Destination」秋冬彩妝系列。此系列專為我行我素、堅持追尋自我價值的知性女性而設，以自然又現代感的大地色系為基調，呈現具知性美又有個性的秋日妝容。

重點推介有在日本上市一周就超高人氣的絲滑礦物唇膏筆，備有3種秋日感色調，包括具有成熟女人味又顯白的絲絨紅、低調知性的無花果啡和秋冬限定新色－「田園裸啡」。加上質感順滑又添加了美容油及補濕成分，顯色得來亦兼顧到因季節轉變而乾裂的嘴唇。用唔慣唇膏筆？亦可選用系列中另一款絲滑水感礦物唇膏，其秋冬限定新色－英倫啡搽上嘴後，感覺自然又容易配襯較為深色的秋冬服飾。

眼妝方面，雅致閃耀礦物眼影盤推出秋冬限定色，「秋葉紅」、「裸棕啡」 ，以溫和大地色為基調，容易疊加混搭出深邃而高貴的眼妝。光感美肌礦物眼影膏則擁有順滑、容易延展的膏狀地，能讓細緻珠光緊貼在眼皮上；加上「琥珀啡」和「薰衣草粉」兩款限量新色皆散發濃濃秋意，可作單色眼影使用之餘，亦可當眼影底霜用，改善眼皮暗沉。此外，同步登場的礦物柔順炭霧眼線筆也是眼妝好幫手，其筆尖的0.1mm極細毛具彈性及韌度，令用家落筆時力度不會過大，線條不易變粗，即使不擅長用眼線液的女生，也輕易描繪。配合色素不易沉澱的紀州備長炭炭墨，容易展現眼線液難以反映的霧感質地，效果柔和顯色。