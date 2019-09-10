三界五行：時也命也　徒呼奈何

班婕妤有學問、有品德、有修養、有良好家庭背景、有美貌、有智慧、有靠山，但沒有運氣、沒有好際遇，仍然要痛苦一生。

班婕妤出生於社稷棟樑官宦之家，得王太后栽培，成為漢成帝寵妃，並曾替成帝生了一個王子，可惜夭折，否則，有機會被冊封為太子，母憑子貴，趙飛燕就未必有機會入宮，即使入了宮，也不敢迫害她。

趙飛燕出生寒微，但貌美如花，身材苗條，父母設法把她送到陽阿公主府學習舞蹈，因為身輕如燕，起了個藝名叫飛燕，漢成帝到陽阿公主府獵艶，看上了趙飛燕，要帶返宮中，陽阿公主是成帝姐姐輩，皇弟喜歡，順水人情，讓趙飛燕入宮表演舞藝，一名太監張開兩隻手掌，趙飛燕就在掌上舞，成帝看得高興，冊封趙飛燕為婕妤。

趙飛燕為擴大自己勢力，把妹妹趙合德引薦入宮，同樣享受婕妤待遇，後來趙飛燕當王后，趙合德升格為昭儀，荒淫的成帝每晚與趙家姊妹同睡一床，趙家姊妹為令成帝着迷，把含有麝香等藥材的粉劑塞入肚臍孔內，真的是色香味俱全。成帝被趙氏姊妹掏空了身體，只能靠春藥支撐性生活，但還是逃不了牡丹花下死的命運，駕崩時才45歲。成帝死後，趙合德與趙飛燕先後被秋後算帳，逼自盡而死。

班婕妤向王太后請求，為成帝守墓，在皇陵旁的簡陋小屋過日子，不久，這位絕代才女鬱鬱而終，葬在成帝陵內，也許，這是另類雙宿雙棲！

方向宇