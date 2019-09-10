adidas by Stella McCartney　海洋環保運動宣言

環保中堅分子Stella McCartney，今個秋冬繼續將其綠色時裝理念帶到adidas，全新「Play For the Planet 2019秋冬系列」，色彩以海洋氣息的蔚藍色作主調，印花圖案設計靈感源自大自然，配搭革新環保技術打造物料，延續品牌創新與可持續的理念。

adidas by Stella McCartney再度與海洋環保團體Parley for the Oceans攜手合作，將運動力量轉化為海洋保育的推動力；服飾沿用海岸回收的塑料廢物製成，共推出多款單品以供選擇。當中包括Hyrbrid Sports Bra、Hyrbrid貼身短褲和UltraBOOST X 3D S跑鞋；將運動、時尚、海洋保育三者完美結合，讓大家躋身成為海洋保育的一分子。系列另備有長短袖上衣、運動外套及短褲，均選用再生聚酯纖維製成，塑造出輕巧超薄剪裁設計。更有全新PulseBOOST HD跑鞋，同樣採用環保物料打造，搭載Boost™高密度中底和Stretchweb橡膠外底，賦予更佳的穩定性能，讓大家隨心換向或加速，征服各種路面。