濟州島　親身動手將花留住

無論多燦爛的繁花，都會有凋謝的一日，因此，濟州土生土長的藝術家洪福生選擇以特別技術，將自己親手採集的濟州島原生鮮花，製作成顏色及形態保存度極高的壓花，並於今年4月開設工作坊兼Cafe濟州Flowers，讓旅客親自製作書籤、杯墊及壓花畫，將難忘的濟州風光帶回家。

只要人數在1人以上、10人以下就可以即場報名的工作坊（10人以上需預約），會提供多款壓花供參加者挑選，而且全部付上浪漫花語及祝福，如「少女的夢」、「即將來臨的幸福」等。選好花後，書籤跟花畫要配搭顏色底紙，而杯墊的透明膠片則要以Acrylic顏料上色，接着就可以自由發揮，把壓花固定在底紙、膠片上，最後書籤過膠、杯墊蓋上透明頂蓋、花畫錶框，就大功告成，整個過程未算複雜，只是壓花相對脆弱，處理時要溫柔小心，否則辣手摧花，就破壞了老師製作壓花的一番心血。

濟州Flowers

地址：濟州西歸浦市離於島路171

營業時間：10:00am~9:00pm（逢周一休息）