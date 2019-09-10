清新不膩　創意乳酪奶黃月

2019年09月10日 16:00
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    奶黃加入乳酪及士多啤梨，吃起來清新酸香又有果味，好吃又不覺膩。（張錦昌攝）
    奶黃月餅是80年代興起的應節中秋食品，加以改良及加入創新元素的新口味，不但令味道更加豐富，亦成為近年搶手貨。本地一間著名餅家的糕餅主廚林歡師傅，昨天就教大家自家製傳統蓮蓉月餅，今日就教大家製作加入士多啤梨及乳酪味道的草莓乳酪奶黃月餅。林師傅指，這款月餅是在傳統的奶黃餡料中，加入風乾草莓粒及乳酪，吃起來富陣陣士多啤梨香味，清新不膩。
    餅皮材料：
    沙糖　　　23克
    牛油　　　61克
    全蛋　　　18克
    低筋麵粉　123克
    奶粉　　　10.5克
    黃油果水　10.5克
    糖漿　　　1克
    奶黃餡材料：
    低筋麵粉　　　　9克
    吉士粉　　　　　7克
    奶粉　　　　　　5.5克
    沙糖　　　　　　18.5克
    糖粉　　　　　　13.5克
    鹽　　　　　　　0.5克
    煉奶　　　　　　10克
    全蛋　　　　　　32克
    椰奶　　　　　　11克
    麥芽糖　　　　　5.5克
    粉末胭脂紅色素　0.15克
    牛油　　　　　　15.5克
    風乾草莓粒　　　6.5克
    大福粉　　　　　4.5克
    乳酪粉　　　　　43克
    做法：
    1. 混合餅皮材料，搓成麵糰，分成每份29.5克的等份，搓成圓球狀後放入雪櫃冷藏15分鐘。
    2. 低筋麵粉、糖粉、吉士粉及奶粉過篩，加鹽及沙糖拌勻成混合粉，加煉奶及全蛋拌勻成餡料。椰奶加粉末胭脂紅色素加熱後加麥芽糖撈勻成紅糖漿，待涼備用。
    3. 紅糖漿加入餡料中，拌勻後注入平底鋼盤，蒸12分鐘成餡糊後，加牛油、乳酪粉、風乾草莓粒及大福粉撈勻，分成每份20.5克的奶黃乳酪餡，搓成圓球狀後雪至少8小時。
    4. 將餅皮搓成薄薄的圓形，包裹雪好的奶黃乳酪餡，入模成形後，放入雪櫃冷藏約30分鐘。掃上蛋漿，放入攝氏250度焗爐焗12分鐘即成。