清新不膩　創意乳酪奶黃月

奶黃加入乳酪及士多啤梨，吃起來清新酸香又有果味，好吃又不覺膩。（張錦昌攝）

奶黃月餅是80年代興起的應節中秋食品，加以改良及加入創新元素的新口味，不但令味道更加豐富，亦成為近年搶手貨。本地一間著名餅家的糕餅主廚林歡師傅，昨天就教大家自家製傳統蓮蓉月餅，今日就教大家製作加入士多啤梨及乳酪味道的草莓乳酪奶黃月餅。林師傅指，這款月餅是在傳統的奶黃餡料中，加入風乾草莓粒及乳酪，吃起來富陣陣士多啤梨香味，清新不膩。

餅皮材料：

沙糖 23克

牛油 61克

全蛋 18克

低筋麵粉 123克

奶粉 10.5克

黃油果水 10.5克

糖漿 1克

奶黃餡材料：

低筋麵粉 9克

吉士粉 7克

奶粉 5.5克

沙糖 18.5克

糖粉 13.5克

鹽 0.5克

煉奶 10克

全蛋 32克

椰奶 11克

麥芽糖 5.5克

粉末胭脂紅色素 0.15克

牛油 15.5克

風乾草莓粒 6.5克

大福粉 4.5克

乳酪粉 43克

做法：

1. 混合餅皮材料，搓成麵糰，分成每份29.5克的等份，搓成圓球狀後放入雪櫃冷藏15分鐘。

2. 低筋麵粉、糖粉、吉士粉及奶粉過篩，加鹽及沙糖拌勻成混合粉，加煉奶及全蛋拌勻成餡料。椰奶加粉末胭脂紅色素加熱後加麥芽糖撈勻成紅糖漿，待涼備用。

3. 紅糖漿加入餡料中，拌勻後注入平底鋼盤，蒸12分鐘成餡糊後，加牛油、乳酪粉、風乾草莓粒及大福粉撈勻，分成每份20.5克的奶黃乳酪餡，搓成圓球狀後雪至少8小時。

4. 將餅皮搓成薄薄的圓形，包裹雪好的奶黃乳酪餡，入模成形後，放入雪櫃冷藏約30分鐘。掃上蛋漿，放入攝氏250度焗爐焗12分鐘即成。