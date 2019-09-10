脊字筆提：主婦拿重物多　手痛誤以為網球肘

脊醫經常在本欄提及，手痛手麻痹或與頸椎問題有關。早前一名50歲太太前來求助，表示受手痛手麻痹困擾多時，她聽街坊講，誤以為自己的痛楚是患上網球肘，最後經脊醫檢查證實，她並非有網球肘，而是頸椎出現關節功能性問題。

這位太太是全職家庭主婦多年，每天買餸煮飯，經常拿重物，一直感到手痛手痹，近期愈來愈嚴重，用筷子夾餸菜更會手震；她跟街坊談起，在介紹下去了看一位自稱內地退休軍醫的老人家，她表示懷疑自己患網球肘，於是接受了以拍打推拿的方式去處理手肘、手腕及手指問題。不過，經過幾次後發覺痛楚沒有改善，反而換來一些瘀傷。

她在兒子建議下，決定向脊骨神經科求醫。經檢查發現，並非患有網球肘，她之所以手痛和手麻痹，是因為頸椎第四、五及六節出現關節功能性問題。頸椎有七節脊椎骨，頸椎上部由第一和第二節所組成，負責頭部左右旋轉活動，頸椎下部由第三至第七節頸椎組合而成，負責頭部前後擺動。頸椎是支撐着約12磅重的頭部，假如日常姿勢不良，便會出現頸關節功能性問題，壓到手部神經線，導致肩痛、手臂肌肉痛、手指麻痹，特別是尾指，麻痹感覺更強烈。

至於網球肘是一種肌腱炎症，發生在手肘外側骨膜及肌腱位置，手腕及手指的伸展肌肉，其肌腱最後均匯聚於此位置，承受許多拉力，因此容易使用過度而發炎。由於網球運動員需要反手擊球，經常重複此動作造成手肘外側肌腱發炎，故此炎症被稱為網球肘，正式醫學名字叫「肱骨外上髁炎」。網球肘患者的手肘和前臂會痛楚，拿重物、扭毛巾則更痛，有些人就連拿牙刷刷牙也手痛，到最後即使不郁動亦感到痛，手肘外側會呈現腫脹。

這位太太的痛症，是頸椎關節問題所引起，脊醫以手法治療處理，並以超聲波治療消炎，增加血液循環，第一次治療後手痛手麻痹已明顯減少，她定期覆診，手部動作現已回復正常。脊醫提醒，日常要注意良好姿勢，避免拿重物，否則是有機會復發，她現在去買餸不會一次過買那麼多，若要拿重物都改用手拉車。

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家