i.t Bazaar Sale明天開催　低至2折掃盡筍貨

踏入9月，相信大家已經馬不停蹄忙住為秋冬季度置新裝。作為標準時裝精、潮流戰士，正價新貨當然要搶先買，但啱啱先過季的減價筍貨對於精明消費嘅你其實一樣唔可以錯過！

旗下擁有多個自家品牌及引入無數歐美日韓潮牌的i.t，由9月11日起至9月16日（上午10時至晚上10時）將於銅鑼灣舉行i.t Bazaar Sale，到時一眾人氣潮流品牌，包括：5cm、BEAMS、BEAUTY & YOUTH、carhartt、earth music & ecology、fingercroxx、Free People、izzue、JOURNAL STANDARD、MUSIUM DIV、NASTY PALM、OBEY、puzzle、ROCKET X LUNCH、ROYAL PARTY、STYLENANDA、THE HUNDREDS、UNDEFEATED、WASTED、Venilla suite、VOLCOM及X-LARGE等都會以超低價發售（低至2折）。場內更會劃分成不同品牌專區等大家可以更容易搵到心頭好，除服飾單品外，更有齊袋款及鞋款，而且更設有試身室畀你慢慢試到啱先課金（所有貨品不設退換），4件或以上指定貨品全單更可享額外85折，快啲約埋三五好友聽日齊齊去掃貨啦！