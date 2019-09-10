本日日本：環球影城　猛鬼十月圍城

中秋都未過，大家已計劃怎歡度下個佳節.......萬聖節。日本環球影城（USJ）年年「猛鬼」，今年也不例外，並將恐怖活動分成「萬聖驚魂夜」、「高雅萬聖節」、「恐怖可愛萬聖節」3大主題，規模繼續加大，從即日起至11月4日活動方結束。那究竟有甚麼內容可玩？先說萬聖驚魂夜，夜間重頭戲肯定是「街頭殭屍」殭屍與異形齊空群出動襲擊人類，今年最特別首次有3米高的超級怪物新登場，認真嚇人！此外還有「僵屍群舞」殭屍慶典表演，與以「生化危機 RE:2」為主題的「惡靈古堡™ The Extreme」迷宮設施。另外還有全新的迷宮逃脫遊戲「區域51：與未確認物體的相遇」，以神秘「51區」為主題，UFO迷保證想玩。再來還有「太空幻想列車：黑洞」及要戴上3D眼鏡玩的「貞子：被詛咒的設施」，以及把醫院變成殺戮地獄的「鬼娃儀式：恰吉瘋狂醫院」。除了以上種種，USJ萬聖節尚有一系列高雅萬聖節「優雅」嚇人活動，包括「亞爾伯特酒店2：鎮魂曲」、「血腥傳說」及「園畔護柵：被詛咒的玫瑰之宴」等。膽小不嚇得的，也有一連串恐怖可愛萬聖節活動可參予，包括慶祝遊行等，絕不會悶親。