IB攻略：個人陳述應該如何入手？

個人陳述，關鍵詞是「個人」，所以不要照抄網上的範文。（互聯網）

【個人陳述應該多長？】

英國大學經由UCAS系統報讀，個人陳述最多有4,000個字符和47行來寫你的個人陳述。

香港的大學經由NON-JUPAS系統報讀，個人陳述則大概800字左右。

IB學生一開始可能無從入手或者可能看起來很多，但是當你開始寫作時，你的觀點可能會改變，並且必須歸結為所有相關的想法，技能和經驗。

所以一般學校會要求IB學生，草擬你的陳述，例如First draft、Second draft、並在Word文檔中最終確定，然後將其複製到官方系統提交，而不是在遞交之後進行更改。學生要記着個人陳述不是短跑，需要達到字數和內容的平衡，始終800字不是很多，但也不少，當中很多IB學生的最大困難反而是刪減字數。

【如何構思個人陳述？】

個人陳述我們一般會有5個段落， 分別是簡介，學術成就或課外活動，工作經驗，興趣和結論。

簡介：你為何希望報讀該課程。例如醫科，商業科目等等。

學術或課外活動

IB學生當談論他們積累的相關經驗，從一些學術成就絕對可以令學生脫穎而出。例如報讀工程系或數學的學生，可以提及參加的數學比賽，奧林匹克的更好。如果沒有，可以從課外活動來表明你的濃厚興趣。這可能是通過你讀過的書，你去過的活動等等。 例如醫科學生可以提及參加義工，如何運用自己所長幫助社會人士。

相關工作經驗

想關實習經驗使你對該課程的理解或申請人應具備的技能得以發展。IB學生可以透過工作經驗闡述更多有關課程的專業知識和相關層面的經驗，例如曾經加入過律師行的實習，就可以講述自己如何處理複雜的文件，和案例的經驗。 但是，隨便的實習經驗就可以免了，例如在M記做Part-time雜工，通常不會加分。

愛好和興趣

此部分應簡短，僅適用於最相關的部分。IB學生不應花費太長的篇幅講述。大學喜歡看到學生有自主能力，團隊合作精神，領導能力等等。例如，愛好可以是某些運動，興趣是挑戰自我等等。

結論：這應該重申你已經提出的關鍵點。如果你對學習後的未來願望（例如研究生學習，職業生涯）有所了解，請說明你選擇的課程將幫助你實現這些目標。

最後，IB學生記着，個人陳述，關鍵詞是「個人」。所以不要照抄網上的範文，你的個人陳述應反映為甚麼你一定要選這課程， 而且你是合適的人選， 你要與眾不同才可以在個人陳述成為焦點。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣