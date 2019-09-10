Nike Adapt Huarache　「自動夏娃」智能綁帶

由第一對正式量產推出的HyperAdapt 1.0開始，去到其後登場的籃球鞋款Adapt BB，相信波鞋迷早已預期Nike會陸續為旗下鞋款「Adapt化」加入自動綁帶功能。不出所料，近日品牌發布快將推出加入全新一代Nike FitAdapt科技的新世代鞋款Nike Adapt Huarache，而其設計靈感正是取自1991年誕生的經典鞋款「夏娃池」（Nike Air Huarache）。

於90年代面世的Nike Air Huarache，採用了當時嶄新的鞋身設計，利用氯丁橡膠（俗稱潛水衣料Neoprene）內靴與骨骼式鞋面互相配合，打造出舒適度極高的貼腳感，一直是Nike旗下備受追捧的大熱鞋款。今回推出的Nike Adapt Huarache就保留簡約舒適的美學設計，並於鞋面加入Nike FitAdapt綁帶系統，着用者透過登錄多功能應用程式就可以控制操作，並可設定針對不同腳形及運動類型的預設建議，同時更可以利用Apple Watch及Siri進行，唔使再喺褲袋拎部電話出嚟都控制到，大大增加日常使用的便利性，令綁帶及鬆帶過程更具未來感。