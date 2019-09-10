金農第一神品　估價高達HK$3,800萬

踏入秋季，拍賣活動又再活躍起來，像中國嘉德（香港）藝術空間「G Art」現正舉行秋季拍賣會精品展，讓一眾藝術愛好者及收藏家先睹為快。

說到這次拍賣會的珍品，數量多達1,800件，總估價近7.8億港元，涵蓋中國書畫、亞洲二十世紀及當代藝術、瓷器工藝品、古典家具及珠寶鐘錶尚品等。其中中國書畫部分就呈現逾600幅精品，例如作為常設專場的「觀想——中國書畫四海集珍」，匯集來自北美亞歐的古今名家精作，並以「白雲堂」舊藏兩件佳構尤為稀見，包括一件長逾6米的《白雲堂圖》卷，以及一件高逾2米的絹本《才子英雄》聯。

古代書畫部分，則以金農的《山水人物冊》十二開最受注目，被吳湖帆譽為「第一神品」，市場罕見，難怪估價高達2,800萬至3,800萬港元！

至於「亞洲二十世紀及當代藝術」專場將帶來逾160件作品，總估價逾1.1億港元，並聚焦兩大專題——「POP ART II」與重量級的「書道」主題。前者以奈良美智殿堂級作品《午夜吸血鬼》領銜，一展年輕世代充滿活力的收藏品味。後者將帶來趙無極、朱德群、林風眠、丁衍庸、日本前衞書法靈魂人物井上有一等多位現代藝術大師的作品，可謂陣容強勁，異彩紛呈。