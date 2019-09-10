【深夜字聊】重要部位「衣不稱身」　影響性生活

Q：本人40多歲，已婚，一向有包皮問題，但從來都可以用手弄開，並冇感到不適。怎料由幾個月前開始，不知何事，包皮怎樣也不可弄開，令到行房和自娛都不能成事，因而令我感到非常困擾，希望知道原因何在，感謝回覆。

心急人

A：包皮是陰莖前端的一塊鬆軟皮膚皺摺組織，用作覆蓋龜頭。每位男性天生的包皮外觀如長短闊窄都有差異，而包皮的形態往往影響到一位男性畢生的性健康狀況和性福。

包皮形態可分為「稱身型」和「不稱身型」。「稱身型」的包皮通常長得闊闊落落的，鬆鬆的蓋住龜頭，在清洗或勃起時可輕易往後拉並露出龜頭，猶如稱身衣服，此為標準的包皮形態。「不稱身型」的包皮分為兩種，(一)包皮過長，情況就像穿樽領衫可是領口太長，龜頭覆蓋過多，即使陰莖在性亢奮時，前端龜頭仍沒法露出；(二)包皮過緊，情況是包皮冠部的周徑過窄，形成了「包莖」，使龜頭完全被困。它就像一件衣領口太窄的套頭上衣，沒法子「過頭笠」，若強行推開包皮則會使龜頭卡在冠狀溝位置，引致猶如衣領口勒住頸項般的痛楚，嚴重者使龜頭缺血發黑。

當陰莖勃起時，上述兩種情況皆令男性較難將包皮往後拉，龜頭不能順勢外露。閣下指出自己向來可「手動」去弄開包皮並冇感到不適，這屬包皮過長問題。然而，包皮過長並不會突然變成包莖，因兩者的包皮冠部的周徑闊窄根本不同。較可能解釋的情況是，過長的包皮內隱藏了過多的包皮垢，包皮垢是由自身的體垢積集而成，混雜了脫落的表皮細胞、油脂分泌、汗液、尿液和精液等。包皮垢呈黏性，像黏糊糊的白膠漿，若不定時清理，龜頭便成為一處極為適合細菌孳生的繁殖場，大量積聚時會堵塞龜頭引致小便散開、尿液易黏濕褲子的，另會黏連皮膚，繼而導致爆發龜頭包皮炎症。閣下提到近數月因未能褪下包皮並已影響到性生活，宜先從改善性衞生着手，洗澡時嘗試把包皮輕輕弄開，推出包皮垢，用清水和肥皂或沐浴乳清洗乾淨。如感到皮膚灼熱痛楚，最終未能清洗，則代表有機會已患上炎症，需要求診。

李偉儀