果粉聚焦：iPhone 11/11 Pro美國發表　重點懶人包

2019年09月11日 07:08
  • 東網電視
    更多新聞短片
    新iPhone售價一覽。（陳志滔攝）
    Apple於美國時間9月10日早上於總部Apple Park內的Steve Jobs Theater舉行Apple Special Event，發布會歷時2小時，一如外界估計推出多項新產品，想知有咩新產品、新嘢玩？即睇以下懶人包啦！
    【1】出咗咩新產品？
    手機方面有iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max。
    另外亦有Apple Watch Series 5及新iPad 10.2吋。
    【2】iPhone 11有咩賣點？
    12MP廣角+12MP超廣角雙鏡頭
    正方形鏡頭模組
    人像模式能辨認寵物
    加入夜拍模式
    兩倍光學變焦
    支援4K@60fps錄影、慢動作
    按快門掣再橫移可進行錄影
    前置12MP TrueDepth鏡頭
    提供6色機身
    6.1吋Liquid Retina屏幕
    立體聲喇叭，支援Dolby Atmos
    內置A13 Bionic處理器，效能比S855處理器更強
    續航力比iPhone XR長1小時
    售價由US$699起
    【3】iPhone 11 Pro有咩賣點﹖
    第一部手機叫「Pro」
    新增暗夜綠色，另有金、銀及太空灰
    458ppi像素密度
    Super Retina XDR顯示技術
    內建A13 Bionic處理器，具備人工智能學習及低耗電技術
    每秒運算1個Trillion
    iPhone 11 Pro Max比iPhone Xs Max長氣5小時
    iPhone 11 Pro比iPhone Xs長氣4小時
    附送快充火牛
    內置12MP超廣角、12MP廣角及12MP遠攝鏡頭
    全新Deep Fusion技術，按快門前系統已預先計算，有助豐富細節
    全新Pro Video技術，可拍4K@60fps超高清影片
    Face ID更快，可從更多角度解鎖
    iPhone 11 Pro賣US$999起
    iPhone 11 Pro Max賣US$1,099起
    美國時間本周五接受預訂，9月20日正式上市
    【4】Apple Watch Series 5有何特別？
    Always-on Retina屏幕技術，屏幕閒置時不會熄滅
    內置LTPO顯示技術及亮度感測器
    全日續航力
    內置指南針app，也可加到錶面
    支援全球緊急撥電服務
    由100%可再生鋁金屬製成
    另設鈦金屬版本及純白色版本
    GPS版賣US$399起，Cellular版賣US$499起
    即日接受預售，9月20日開售
    Series 3 GPS版將減價至US$199起
    【5】新iPad又如何﹖
    10.2吋Retina display
    比舊型號提升2.5倍亮度
    提升3.7倍可視角度
    2倍效能提升
    100%再生鋁製造
    配備iPadOS，提供單手Keyboard
    用Apple Pencil由左下角往右上角拖即可擷圖
    US$329起
    即日接受預訂
    9月30日運送
    【6】發布會仲講咗咩？
    Apple Arcade遊戲平台將於9月19日推出
    每月US$4.99
    一個月免費試用
    Apple TV+
    自家製美劇《SEE》預告全球首播
    平台11月1日開播
    月費僅需US$4.99
    買iPhone、iPad、Macbook等產品可免費試用一年