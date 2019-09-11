果粉聚焦：iPhone 11/11 Pro美國發表　重點懶人包

Apple於美國時間9月10日早上於總部Apple Park內的Steve Jobs Theater舉行Apple Special Event，發布會歷時2小時，一如外界估計推出多項新產品，想知有咩新產品、新嘢玩？即睇以下懶人包啦！

【1】出咗咩新產品？

手機方面有iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max。

另外亦有Apple Watch Series 5及新iPad 10.2吋。

【2】iPhone 11有咩賣點？

12MP廣角+12MP超廣角雙鏡頭

正方形鏡頭模組

人像模式能辨認寵物

加入夜拍模式

兩倍光學變焦

支援4K@60fps錄影、慢動作

按快門掣再橫移可進行錄影

前置12MP TrueDepth鏡頭

提供6色機身

6.1吋Liquid Retina屏幕

立體聲喇叭，支援Dolby Atmos

內置A13 Bionic處理器，效能比S855處理器更強

續航力比iPhone XR長1小時

售價由US$699起

【3】iPhone 11 Pro有咩賣點﹖

第一部手機叫「Pro」

新增暗夜綠色，另有金、銀及太空灰

458ppi像素密度

Super Retina XDR顯示技術

內建A13 Bionic處理器，具備人工智能學習及低耗電技術

每秒運算1個Trillion

iPhone 11 Pro Max比iPhone Xs Max長氣5小時

iPhone 11 Pro比iPhone Xs長氣4小時

附送快充火牛

內置12MP超廣角、12MP廣角及12MP遠攝鏡頭

全新Deep Fusion技術，按快門前系統已預先計算，有助豐富細節

全新Pro Video技術，可拍4K@60fps超高清影片

Face ID更快，可從更多角度解鎖

iPhone 11 Pro賣US$999起

iPhone 11 Pro Max賣US$1,099起

美國時間本周五接受預訂，9月20日正式上市

【4】Apple Watch Series 5有何特別？

Always-on Retina屏幕技術，屏幕閒置時不會熄滅

內置LTPO顯示技術及亮度感測器

全日續航力

內置指南針app，也可加到錶面

支援全球緊急撥電服務

由100%可再生鋁金屬製成

另設鈦金屬版本及純白色版本

GPS版賣US$399起，Cellular版賣US$499起

即日接受預售，9月20日開售

Series 3 GPS版將減價至US$199起

【5】新iPad又如何﹖

10.2吋Retina display

比舊型號提升2.5倍亮度

提升3.7倍可視角度

2倍效能提升

100%再生鋁製造

配備iPadOS，提供單手Keyboard

用Apple Pencil由左下角往右上角拖即可擷圖

US$329起

即日接受預訂

9月30日運送

【6】發布會仲講咗咩？

Apple Arcade遊戲平台將於9月19日推出

每月US$4.99

一個月免費試用

Apple TV+

自家製美劇《SEE》預告全球首播

平台11月1日開播

月費僅需US$4.99

買iPhone、iPad、Macbook等產品可免費試用一年