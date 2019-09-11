果粉聚焦：iPhone 11/11 Pro美國發表 重點懶人包
2019年09月11日 07:08
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新iPhone售價一覽。（陳志滔攝）
Apple於美國時間9月10日早上於總部Apple Park內的Steve Jobs Theater舉行Apple Special Event，發布會歷時2小時，一如外界估計推出多項新產品，想知有咩新產品、新嘢玩？即睇以下懶人包啦！
【1】出咗咩新產品？
手機方面有iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max。
另外亦有Apple Watch Series 5及新iPad 10.2吋。
【2】iPhone 11有咩賣點？
12MP廣角+12MP超廣角雙鏡頭
正方形鏡頭模組
人像模式能辨認寵物
加入夜拍模式
兩倍光學變焦
支援4K@60fps錄影、慢動作
按快門掣再橫移可進行錄影
前置12MP TrueDepth鏡頭
提供6色機身
6.1吋Liquid Retina屏幕
立體聲喇叭，支援Dolby Atmos
內置A13 Bionic處理器，效能比S855處理器更強
續航力比iPhone XR長1小時
售價由US$699起
【3】iPhone 11 Pro有咩賣點﹖
第一部手機叫「Pro」
新增暗夜綠色，另有金、銀及太空灰
458ppi像素密度
Super Retina XDR顯示技術
內建A13 Bionic處理器，具備人工智能學習及低耗電技術
每秒運算1個Trillion
iPhone 11 Pro Max比iPhone Xs Max長氣5小時
iPhone 11 Pro比iPhone Xs長氣4小時
附送快充火牛
內置12MP超廣角、12MP廣角及12MP遠攝鏡頭
全新Deep Fusion技術，按快門前系統已預先計算，有助豐富細節
全新Pro Video技術，可拍4K@60fps超高清影片
Face ID更快，可從更多角度解鎖
iPhone 11 Pro賣US$999起
iPhone 11 Pro Max賣US$1,099起
美國時間本周五接受預訂，9月20日正式上市
【4】Apple Watch Series 5有何特別？
Always-on Retina屏幕技術，屏幕閒置時不會熄滅
內置LTPO顯示技術及亮度感測器
全日續航力
內置指南針app，也可加到錶面
支援全球緊急撥電服務
由100%可再生鋁金屬製成
另設鈦金屬版本及純白色版本
GPS版賣US$399起，Cellular版賣US$499起
即日接受預售，9月20日開售
Series 3 GPS版將減價至US$199起
【5】新iPad又如何﹖
10.2吋Retina display
比舊型號提升2.5倍亮度
提升3.7倍可視角度
2倍效能提升
100%再生鋁製造
配備iPadOS，提供單手Keyboard
用Apple Pencil由左下角往右上角拖即可擷圖
US$329起
即日接受預訂
9月30日運送
【6】發布會仲講咗咩？
Apple Arcade遊戲平台將於9月19日推出
每月US$4.99
一個月免費試用
Apple TV+
自家製美劇《SEE》預告全球首播
平台11月1日開播
月費僅需US$4.99
買iPhone、iPad、Macbook等產品可免費試用一年