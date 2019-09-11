黃大仙中心　手製月餅迎中秋

中秋節去黃大仙，除了搵大師指點迷津外，更可以賞燈籠和吃特色月餅！由即日至9月19日，黃大仙中心特別聯同前agnès b. DÉLICES總廚Rocky Lai，舉行一連串「花好燈圓」活動，包括推出全球首創及全人手製作的「曲巧奇」月餅，月餅禮盒設有四款口味，包括霹靂果、鹹蛋黃、榴槤及綠茶。另一款尊貴朱古力月餅禮盒，有焦糖榛子脆脆朱古力月餅及特濃朱古力「曲巧奇」月餅，每款口味各兩個。同場更有「曲巧奇」迷你禮盒，一盒兩粒黃大仙中心專屬的咖啡味「曲巧奇」，獨特的咖啡韻味令咖啡愛好者愛不釋手。

尊貴巧克力月餅禮盒及「曲巧奇」迷你禮盒可憑購物發票換購，送禮自用皆宜。活動期間，Rocky創立的烘焙甜品店Bro's Factory會開設期間限定店，提供多款甜點及花果茶，當中包括心太軟、流心奶黃月餅禮盒、小燈籠禮盒、雜錦月餅禮盒及手作「曲巧奇」月餅禮盒，另有特色朱古力飲品及四款法國聖桃園有機系列花果茶，可以在此享受悠閒時光。同場Rocky與團隊更會親自教授多款朱古力製作技巧，為大家迎來甜蜜中秋作準備。

燈籠也是活動的亮點，商場各處掛滿近千個各國特色燈籠，包括中國、韓國、日本及越南四大主題。例如富中國特色的楊桃和兔子造型、櫻花圖案的日本風格、手繪花卉圖案的越南燈籠等，看見如此繽紛的燈籠，打卡是指定動作。另外不要錯過「花好燈圓」中秋市集，匯聚多個馳名月餅品牌，還有做節必備的參茸海味、即食鮑魚粥、地道肉乾等，另外精品小店亦會售賣手工曲奇、手工皂、皮革、香薰等，讓大家在佳節滿載而歸。