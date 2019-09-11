Dyson V11智能感應地面　 輕鬆吸塵

Dyson吸塵機向來係唔少用家首選，新一代V11配備智能感應系統，能因應地面不同材質而自動調節吸力，例如由地板轉至地氈吸塵時，V11會自動將吸力提高，轉回地板時隨即將吸力調低，過程中毋須改變設定或更換吸頭，令打掃過程更具效率。

【實測吸力效能】

V11機頂增設LED屏幕，能實時顯示使用中的模式，包括Eco、Med及Boost，同時顯示剩餘使用時間，以及提示濾網保養等。至於動力來源是V11數碼摩打，轉速達125,000rpm，吸力比V10強20%。實際測試時，將梳打粉鋪滿黑布，再分別用V10及V11於布面作簡單吸塵，結果V10吸到約70%，而V11吸到90%，經過V11吸塵後，殘留在表面的污漬明顯較少。另一測試是以V11連續吸走五堆棉花及線條，吸力完全沒有下降，效能非常穩定。

【多款型號選擇】

Dyson網上商店及零售提供Absolute、Torque Drive以及Fluffy，另有官網限定型號Absolute+及Fluffy+，配備V11 Dok座地式設計專用架，毋須上牆即可安放吸塵機。當中Absolute+附送的吸頭最齊全，包括高扭矩吸頭、軟絨毛滾筒吸頭、迷你電動吸頭、二合一細縫吸頭、窄縫清潔吸頭、軟毛塵掃及頑固污垢塵掃。Torque Drive及Fluffy最大分別是前者附送高扭矩吸頭，後者則附送軟絨毛滾筒吸頭。

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