【美國直擊】新iPhone霧面機身夠靚　鏡頭微凸唔核突

全線iPhone 11改用正方形鏡頭模組，當初碟照流出時這設計廣受批評，但實物見又無想像中突兀，側面看只是微微凸起，放在褲袋未有造成不適，而且模組與機身原色有少許撞色效果，相當醒目。iPhone 11 Pro/Pro Max均改用了霧面機身，雖然外觀不及玻璃背搶眼，但就減少了指模問題，連臉油都印少咗。而個人好喜歡新色「午夜綠」，低調得來Cool，而且比常見的金、銀及太空灰有新鮮感。特別一提，今代機背果然如傳聞般取消了「iPhone」字樣，同時Apple Logo降低並置中，望落更簡約，然而之前熱傳Logo位是用作逆用充電「對位」之用，但真機其實沒有相關功能，突然置中的確令人不明所以。

iPhone 11則如iPhone XR般玩多色，不過原來的珊瑚色與藍色就抽走了，改加入綠色及紫色，前者似Tiffany Blue，後者則似薰衣草，同樣予人清新感覺。另外留意其他顏色也較XR淡色，搶眼度下降，但長遠更耐看。3部新機的手感跟以前相若，圓潤好拎，但即使是最細的11 Pro，單手操作仍有點難度，較難橫跨屏幕對角。屏幕質素方面，兩部Pro機升級用上Super Retina XDR技術，明顯較Liquid Retina HD屏幕的iPhone 11細緻光亮，對比度也更高，用來重播4K@60fps超清片更是「利」得誇張！

另外，全線iPhone 11均內置A13 Bionic處理器，打機非常流暢，玩一段時間測溫槍顯示機背僅攝氏35度左右，略帶微溫，證明散熱不俗。