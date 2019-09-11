Panasonic全新My Momi溫感按摩椅EP-MAC8　蝸居首選

香港人居住空間有限，要蒐羅適合的家具絕非易事，更何況要放置一張按摩椅？可是誰說蝸居就不能夠擁有自己專屬的按摩師！Panasonic 推出全新My Momi溫感按摩椅 EP-MAC8，體積纖巧，闊度只有68厘米；腳部按摩氣墊採用收納式設計，減少佔用空間，絕對是小空間家庭的恩物。EP-MAC8備有全身「溫感」按摩功能，由頸、肩、背、腰至腳部都能夠照顧周到，仿如專業按摩師的溫暖雙手，針對深層組織的血液循環，為你帶來前所未有的全身按摩體驗。此外，EP-MAC8揉合「揉捏」、「捶打」「滾動」及「伸展」4種按摩精粹，技法更細緻到位，令你繃緊的肌肉得以完全放鬆。同時亦設有7組全自動按摩程式，簡單易用，包括：揉撫放鬆、鬆弛揉捏、輕柔揉捏、身體伸展、頸肩重點、腰部重點及8分鐘速按，滿足用家不同的按摩需要。

Panasonic 全新My Momi溫感按摩椅 EP-MAC8具備身體伸展程式，有效讓頸、背、腰及盆骨肌肉全面伸展，放鬆因過勞而繃緊的肌肉，並舒緩肌肉酸痛。配合小腿、腳底及手部局部氣墊按摩，針對用家四肢不同的痠痛部位，全面舒緩肌肉疲勞。按摩椅更設有3級程度的按摩力度及針對不同部位的氣墊按壓強度，用家可因應身體及肌肉能承受的力度隨意選擇。更備有多項貼心設定，包括：靈活腳墊調校，不同身高人士都能夠使用；結合先進電子光學及體壓感應技術，自動調校至最準確按摩位置；配合電動椅背及腳墊角度調校（127°-150°），讓你身體每吋肌肉都能夠完全放鬆。

建議零售價: HK$22,800