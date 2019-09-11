運動舊衣回收　幫到人又夠環保

近年愈來愈多品牌推出舊衣回收活動，將舊衣物捐贈到有需要國家或者將舊衣循環再造。PUMA最近亦加入行列，跟國際十字路會（Crossroads Foundation）合作，推出運動衣物回收計劃。品牌由即日起於銅鑼灣、又一城、九龍灣及柴灣4間分店設置二手運動衣物回收箱，大家可將自己不再穿的舊運動衫帶去上述分店捐贈，而每次捐贈均可獲贈PUMA 8折購物優惠券（於下次購物時使用）。收集到的二手運動衣物將作分類，適用的衣物會再分派到全球95個國家的NGO（非政府機構）以幫助有需要人士。

至於篩選出來的不適用衣物，國際十字路會便交由Novetex Textiles Limited成立的香港回收工廠和紡織廠，並採用Billie System（紡織品循環再造系統）把回收品重新製成紗線和紡織物，從而解決紡織廢料問題。如果大家平時做運動買落不少運動衫，或因參加比賽而收到不少大會比賽Tee，積存家中又唔會再着。不如趁今次機會捐晒出去，一來可幫助有需要人士，二來又可支持舊衣再生，十分有意義呢！