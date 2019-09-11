三界五行：寵辱不驚　一切隨緣

班婕妤有才華有樣貌，可惜不敵兩名跳舞女郎，無法留住漢成帝的心。（互聯網）

班婕妤用詩、歌、賦來訴說自己的不幸及感情，但差不多所有作品都是寫給自己看，而並非寫出來扮可憐、博同情，因為她實在太可憐了，毋須再扮，她的初戀情人即變心丈夫、荒淫無度漢成帝，已經對她沒有感情，挽留、乞求，不僅博不到同情，反而招來趙飛燕姊妹嘲笑和更大力度的迫害。

班婕妤的寫作是靈魂的寄託，寫了就銷毀，絕少會收藏，更不送贈他人，在碩果僅存的幾首作品中，流傳最廣而又最令人感動是《團扇歌》：「新裂齊紈素，皎潔如霜雪。裁作合歡扇，團團似明月。出入君懷袖，動搖微風發。常恐秋節至，涼飊奪炎熱。棄捐篋笥中，恩情中道絕。」

紈，是名貴絲綢，齊地的絲綢最珍貴，把潔白絲綢裁成像明月的圓扇，我像這圓扇，貼身伴隨着夫君，令你涼快，但是，我常常擔心，秋季來了，涼意奪走了炎熱，圓扇已沒有用，被棄置在箱篋中，恩愛中途斷絕。

這首斷腸詩被歷朝文人引用，誕生了兩句成語：「秋扇見捐」、「紈扇之捐」，形容女人被拋棄，也形容人被利用後，遭過橋抽板。

人無千日好，花無百日紅，人生即使像花般燦爛，也應該明白，花開花落，一切自有主宰。記住這兩句話：「寵辱不驚，閒看庭前花開花落；去留無意，漫隨天外雲卷雲舒。」

方向宇