Engineered Garments x HOKA ONE ONE 超人氣聯名

Engineered Garments x HOKA ONE ONE Collection(互聯網)

由Nicolas Mermoud及Jean-Luc Diard於2010年創立的法國跑鞋品牌HOKA ONE ONE(名字取自毛利語Ho~Ka O~Ne O~Ne,意思是飛越大地),成立不足10年已經可以成為跑鞋界及潮流界人氣品牌,除了因為兩位創辦人曾任職Salomon,擁有豐富的相關設計及行銷經驗外,更重要的是外形看似笨重但其實相當輕巧舒適的HOKA ONE ONE跑鞋,早早就已經吸引到包括:Kiko Kostadinov、宮下貴裕、西山徹及石川涼等設計師着用,再加上去年由鈴木大器主理的Engineered Garments更連續兩季與其推出聯名鞋款,三扒兩撥就將HOKA ONE ONE人氣推向頂點。

今回作為最重要推手之一的Engineered Garments,就第3度與HOKA ONE ONE攜手合作,挑選後者公路跑鞋系列中的Bondi B型號作主角,鞋款擁有品牌標誌性圓潤厚實的線條輪廓,全掌CMEVA壓模中底則帶來極佳緩震效果,前掌部分的寬闊剪裁與Meta-Rocker弧型線條鞋底結合,更可以為跑手提供有效的推進力。是次聯名版的配色方面,除了全黑及全白外,更有用上Engineered Garments常用左右不對稱的七彩撞色組合設計,為機能性先決的專業跑鞋注入搶眼奪目的潮流元素,「黑白無常」同「花蝴蝶」波鞋友都一網打盡。