今晚食乜：中東風羊架　配乳酪嫩又滑

烤羊架大家應該吃不少，吃時不是配薄荷醬就是紅酒汁，中環一間新派中東餐廳暨酒吧主廚Corey Riches就指羊架亦是中東人常吃的菜式，他指炮製這道中東風的羊架其實相當簡單，只要將百里香、洋葱和蒜頭等磨碎再醃羊架，最少30分鐘以入味，之後烤焗再煎香便完成。

醬汁則有兩款，天然乳酪吊乾水後加調味和檸檬汁等拌勻，另一款則是用中東香料Za'Atar和葡萄籽油浸泡。「Za'Atar通常是用百里香、乾牛至和芝麻等磨碎而成，一般是用來醃肉或塗麵包之類，坊間的精品超市也有機會選購到現成款式。」上桌後再加點新鮮石榴籽作裝飾，羊架蘸乳酪醬和香料油一起吃，微酸開胃。

材料：

羊架 1份

洋葱 2個

蒜頭 3瓣

百里香 2條

鹽 適量

Za'Atar香料 適量

葡萄籽油 適量

鮮石榴籽 適量

天然乳酪 500克

蒜蓉 30克

檸檬汁 15克

橄欖油 10毫升

做法：

1.天然乳酪用布包好，吊起最少4小時以隔走多餘水分；加蒜蓉、8克鹽、檸檬汁和橄欖油拌勻備用。

2.1份葡萄籽油加1份Za'Atar香料拌勻。

3.洋葱去皮，和蒜頭、百里香、1茶匙鹽攪成醬料，抹在羊架上醃30分鐘。

4.羊架以攝氏185度烤16至17分鐘，靜置20分鐘後切件，再每邊煎1分鐘。

5.先在碟上抹上乳酪，放上羊架後淋上葡萄籽油，再加鮮石榴籽裝飾便成。