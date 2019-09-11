【美國直擊】新iPhone變焦容易　超廣角具張力

全線iPhone 11改用正方形鏡頭模組，當中11 Pro/11 Pro Max機的3鏡頭系統提供1,200萬像素ƒ/2.4超廣角、ƒ/1.8廣角及ƒ/2.0長焦距拍攝，取景介面提供0.5x、1x、2x按鍵方便切換，用戶也可撳實屏幕叫出變焦盤，再用手指拖放就能快速Zoom-In/Out，最大可調校至10倍數碼變焦。實測反應直覺靈敏，而且3個鏡頭拍出來的影像無論成像、白平衡或細緻度均非常接近，跟部分手機轉換鏡頭後質素有大幅落差截然不同。

超廣角鏡頭提供13mm焦距，視角達120°，拍出來的景物別具氣勢張力，也予人強烈臨場感，缺點是有少許變形，要稍稍扣分。新機拍片也方便了，以前要入錄影Mode才可，如今支援One-Click Video，在相片模式下按實快門就能錄影，再往右拖就可以鎖定模式，方便！新機也追上潮流支援夜拍模式，它會在低光下自動開啟，拍攝多個影像對齊後再予以晃動修正。由於現場太光所以未能測試，但從官圖比較，使用後相片亮度及背景清晰度也有大幅提升，連雜訊也減低了，期待拿到真機後作深入測試。

全線iPhone 11的前置鏡頭也升級至1,200萬像素，支援4k@60fps超高清錄影，自拍也對應1080p@120fps慢動作錄影。記者揈頭測試，重播時臉部「崩壞」變形，效果爆趣，也很適合用來拍攝寵物動態。另外，iOS 13新增高色調黑白燈光效果，可拍出影樓風格的黑白照，令主角更突出。而針對Usie，現在橫置手機時，系統會自動變成廣角模式，瞬間納入更多景物，設計周到！