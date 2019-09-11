我係敢煮：下欄貨變身爽脆小菜

我唔係大廚，亦無上過堂學過廚，只係由細幫手入廚煮飯，可以話係由細煮到大，兼因為做嘢接觸好多大廚，偷到唔少師，唔敢話煮餸好叻，但堅鍾意煮，又乜都敢煮敢試嘅現代港女。

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大家總有一個人食飯嘅時候，除了開火自己煮外，方便之選當然係食碗米線或一碟頹飯喇！點解我會揀米線？因為會順便柯打一碟麻辣豬耳，辛麻脆卜卜，伴軟腍米線同吃最疏干！好多絲打同我一樣，都鍾意食爽脆豬耳，就算唔食辣，亦有麻油青瓜涼拌，又或蒜香炒、滷製嘅口味，甚至製成千層豬耳等，各有風味。

豬耳雖然屬下欄平價食材，但營養一啲都唔少，含豐富膠質、蛋白質、碳水化合物、鈣、磷和鐵等；中醫角度仲認為豬耳能補虛損、健脾胃等；炮製得宜，口感爽脆，鮮香不膩添喎！

或者有絲打會話無從入手，其實處理及烹調都唔算複雜同麻煩，要花嘅只係時間，對食物質素有要求嘅可先到肉檔挑選新鮮豬耳，記得揀一些外皮色澤白亮有光澤，無殘留豬毛或毛髮髮根，仲要感覺富彈性，唔怕觸摸嘅，即管摸下豬耳表面，睇下係咪微乾或略為濕潤得來又唔會黏手，以上皆是嘅話即代表這隻（或這對）豬耳夠新鮮。當然，大家都可以到急凍肉食店選購一些冰鮮或急凍豬耳，解凍汆水便可以入饌。

無論你揀選嘅係新鮮定急凍豬耳，都建議先以薑片、葱段汆水，之後再用一鍋清水加少許白醋再汆十零分鐘，之後過冰水，再放入滷水煮個零鐘即可，放涼後可切絲直接食用，又或以各款醬汁拌勻成涼拌菜式，大家亦可以與各種配料炮製成小炒。