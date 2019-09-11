中秋節必買　限量「燈籠」手袋系列

大家現在見到又買到嘅大部分手袋，線條輪廓可謂萬變不離其宗，而且最經典和實用的袋型亦老早出現了，即使每季有新袋登場，設計上亦最多係變大變細、換吓物料和顏色組合。如果呢啲設計太過傳統的手袋已無法吸引你的眼球，咁今次全新推出的WHISTLES x mlouye限量版手袋，可能有機會讓你改觀，甚至再一次燃起購買欲！

這個由伊斯坦堡設計師Meb Rure在2015年創立的土耳其手袋品牌，一向走優雅設計路線，同時好着重品質和工藝。加上主理人擁有豐富建築及家具設計經驗（創立品牌前從事工業設計），所以袋款總是兼具實用性。是次與WHISTLES攜手打造的聯名系列中，有6款手袋於土耳人手製作。但最特別的是採用了獨特的燈籠型及螺旋型設計，去減省不必要的繁複細節；同時透過利落線條去塑造一般手袋罕見的立體輪廓。

顏色方面則呼應WHISTLES今季秋冬服飾所採用的柔和及明亮色調，分別將裸色、黃色、翠綠及黑色運用到各袋款上，並配合質感豐富的鱷魚皮革呈現，令到此風格獨特的聯名系列更顯奢華。