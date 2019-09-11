70後大愛　《銀河鐵道999》限定威士忌

提起《銀河鐵道999》，60、70後可能會眉飛色舞，皆因這套由松本零士創作的漫畫在1977年至1981年連載，香港也曾播出動畫，大家對星野鐵郎、美達露應該都留有深刻印象。相隔40多年，秩父蒸餾所生產的「秩父 Chichibu-銀河鐵道999-2010」及「Speyside Region Malt-銀河鐵道999-18 year old」就以《銀河鐵道999》為主題，前者限量推出188瓶，後者共出產239瓶，均掀起搶購熱潮，拍賣成交價分別都超過港幣3萬元。

羽生蒸餾所由清酒家族第19代傳人肥土五十路於1941年創立，釀製的都是單一麥芽威士忌，之後酒廠於2000年停產，直到五十路的長孫肥土伊知郎在2004年於崎玉縣秩父市創立了Venture Whisky公司及秩父蒸餾所，時至今日已成為數一數二的日本威士忌品牌。