【深夜字聊】認清好姊妹為人

借架車畀好姊妹，點知還番架車嚟後，卻發現車廂內竟然有幾張有料紙巾，又難怪呢位女網民咁㷫嘅，佢話：「因為我唔係日日用車關係，所以好姊妹還咗架車返嚟三日，我先至揸番架車，點知一坐入車廂，就發現副駕駛位嘅地板上有幾張有料紙巾，嗰刻心諗：『唔係吖嘛。』然後就Check吓㗎車，發現後座位上有啲水漬，呢個時候我已經深知不妙，最接受唔到係搵到個用過嘅安全套，真係勁㷫呀！我立即拎架車去洗，之後Send WhatsApp叫佢畀番洗車錢，點知佢死都唔認數，仲反問我係咪借過畀第二個，否則點會依家至發現喎！」

網友神回應：

Jason：其實喺架車度唔係一個問題，問題係做乜玩完唔清潔番呢？最離譜就係搞到車廂污糟邋遢，諗起都覺得核突。

Pecky：噢！No！架車畀人搞成咁，唔單止好唔開心，仲感到好惡心呀！

鍾仔：記得我借過間屋畀朋友做炮房，點知佢搞到我張床污糟到爆，地板都係化妝水，廁所又塞埋，仲要嘈到畀鄰居投訴噪音，自此之後我再冇同呢個朋友聯絡。

Susu：呢啲咪叫做日久見人心囉。不過都抵嘅，一次洗車錢就睇到呢個人嘅真面目，呢啲人免得過就唔好再交往喇。