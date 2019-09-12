【健樂事】益「柚」迎月圓　3大好處

俗稱「沙田柚」的碌柚是中秋的應節食品，美味之餘，亦含有豐富營養。（資料圖片）

明天是中秋節，除了吃月餅，俗稱「沙田柚」的碌柚亦是熱門的應節食品。作為柑橘屬植物的碌柚，以皮薄為佳品，愈重愈好，果肉會較軟而汁多，味稍甜，果核少；相反劣品的水分較少，果肉帶苦澀味。另外，碌柚可謂渾身是寶，連柚葉、柚皮都有其用途，前者被認為有驅邪、避穢、消除惡運之效，後者可以辟味、驅蟲，經過加工，更可以拿來入饌、製作洗劑呢！至於柚肉的好處，主要在於以下3方面：

1.營養篇

碌柚含有豐富的維他命C，不但有助增強身體的免疫力，可減少患上傷風的機會，還具有抗氧化功能，可促進皮膚細胞更新、延緩衰老。與此同時，碌柚是高鉀質的水果，能幫助控制血壓。

2.中醫篇

碌柚的果肉性寒，味甘，微酸，具有健胃、消食、化痰、解酒、降血糖、降血壓、減肥等功效，體質燥熱，或患有消化不良、慢性咳嗽、高血壓的人士均適宜進食。柚子皮亦具有消食、下氣、化痰等功效。

3.消滯篇

碌柚果肉帶酸，可刺激胃酸的分泌，增強消化能力，自然有助消滯；但不要忘記，碌柚含有果糖，熱量不低，吃得太多有機會致肥啊！

【吃柚的禁忌】

碌柚雖然美味，但不是人人啱食，像以下4類人士便要多加留意。

1.氣虛體弱者：柚子性寒，不宜多吃。

2.腎功能較差者：碌柚屬高鉀質食物，如進食過多，體內攝取過多礦物質，會加重腎臟負荷。

3.有心臟疾病者：不宜攝取太多鉀質，因可引致心律不正。

4.正在服藥者：碌柚中含有一種會影響腸道分解藥物的物質，如果正在服藥者，還是少吃碌柚為妙。