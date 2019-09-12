抗蒙遺迹　意外成賞花勝地

向日葵花語是信念，烈日下盛開的花朵，彷彿在鼓勵人們勇往直前。（單身旅子攝）

韓國濟州島不乏大大小小私人經營的向日葵農場，其中的濟州缸坡頭里抗蒙遺迹，全年免費開放，夏天有向日葵田之餘，秋天亦有波斯菊海，遊人可以自由穿梭於花田之中，近距離欣賞花朵之美。

13世紀末，勢力遍及歐亞的元朝蒙古大軍打算全面侵佔當時的高麗王朝，駐守濟州島上的精銳部隊三別抄軍奮起抵抗，雖然最後難逃敗陣，但誓死保護家園、捍衞國土自由獨立的高尚情操實在值得借鏡與表揚，因此當局修建濟州缸坡頭里抗蒙遺迹紀念，成為賞花勝地反而是無心插柳，但只要成功讓更多人認識這段充滿教育意義的歷史，正所謂「條條大路通羅馬」，箇中方法又何必太在意呢？

濟州缸坡頭里抗蒙遺迹

地址：濟州濟州市涯月邑缸坡頭里路50（涯月邑）

開放時間：9:00am~6:00pm