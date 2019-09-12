張敬軒精心打造　氣派奢華西餐酒廊

由藝人張敬軒（軒仔）主理及設計的The Crown，位於灣仔英皇駿景酒店25樓，經過8個月時間的精心打造，終於開始試業。軒仔表示，The Crown是一個屬於西餐酒廊的Project，以Art Deco的風格去裝潢，與其另一個西餐廳的維多利亞式不同，希望新店除看起來有點Vintage外，亦都有Modern的感覺。此外，The Crown還設有多間多功能房，可用作會議、聚餐、包場及派對等用途。

至於食物及酒水方面，軒仔亦經過精心設計。軒仔指，The Crown是英皇集團的一個餐飲Project，好希望可以將公司Artist的作品，或者他自己的音樂作品等元素融入餐牌裏面；包括以他專輯命名的Pink Dahlia，又或是加入人參及養生元素的The Emperor雞尾酒。在食物方面，就用了珍貴食材，譬如有黑松露菌及魚子醬，再以本地新鮮食材做Crossover。

當中必試的是軒仔最喜歡的太子私房炒公仔麵，是以頂級鴨肝油來炒公仔麵，加入配菜及不少人至愛的香煎午餐肉，吃起來味道豐富又滋味。此外，還特設一個有6道或8道菜的「品菜餐單」（HK$558/6道菜、HK$688/8道菜（另加一服務費）），可以吃到一口鵝肝撻、松露魚子醬配燉鮑魚、醉酒雞蛋配烏魚子乾及奶油乾魚子撈麵等，以頂級及優質食材炮製而成的菜式。

The Crown

地址：灣仔皇后大道東373號英皇駿景酒店25樓

查詢： 2961 3399