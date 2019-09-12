現代女生衣櫥　鮮艷奪目

將美學、藝術和實用主義融合，一直是德國女裝品牌Marc Cain的設計哲學，秋冬季品牌以「Meet You At The Train Station」為主題。在車站內會遇見不同類型的女性，她們各自表現出不同的時尚風格，有優雅的事業女性、街頭打扮的前衞女生、穿上晚禮服的美女，同時又有休閒運動裝扮的，為現代女性的衣櫥帶來多元化的秋冬造型配搭。

今季主線「Marc Cain Collections」以強烈顏色對比作定案，以紅、黃、綠等鮮艷色調牽頭，再加入螢光粉紅色，就像霓虹燈光一樣，為針織品、絲綢及功能性外套帶來艷光四射的色彩。另又運用經典的深藍色、海軍藍和駝色呈現出優雅時尚風格；高雅的綢緞和閃亮閃片於今季的晚裝上扮演着重要的角色，同時亦非常適合作層次搭配。至於「Marc Cain Sports」系列則帶來充滿活力感的着裝，突破性的羊毛針織與拋光物料，讓服飾呈現時尚的休閒感。而各款動物圖案，如斑馬和豹紋等配以格子和花卉圖案後，為造型注入張力，更顯型格前衞。